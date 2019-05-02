В Балаовите при содействии правительства будет построен новый завод по производству коньяка, вина и фруктовой водки

Правительство Армении в рамках инвестиционной программы ООО “Коньячный завод Манукян”отложило срок оплаты суммы налога на добавочную стоимость на три года.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, в рамках инвестиционной программы компания планирует основать в селе Балаовит Котайкской области полностью автоматизированный, коньячный, винно-фруктово-водочный завод, соответствующий международным стандартам. Производственный этап планируется начать с 2020 года.

В рамках представленной инвестиционной программы компания намерена инвестировать около 2,8 млрд драмов. Около 1,1 млрд драмов на сумму указанного вложения - оборудование, однако большая часть уже освобождена от НДС.

Сумма, предусмотренная для оборудования, подлежащая отсрочке, составит 273,4 млн драмов. Учитывая то обстоятельство, что импорт предусматриваемого оборудования и конструкций обусловлен масштабностью и сложностью выполняемых работ, уточнением кодов ТН ВЭД большей части оборудования, сообщается, что в рамках указанной инвестиционной программы импорт оборудования и конструкций может осуществляться поэтапно.

Для организации вышеуказанной деятельности в отношении импортируемых товаров компания полагает отсрочку суммы НДС на три года.

В результате реализации инвестиционной программы в течение трех лет в компании будет создано 37 новых рабочих мест со средней зарплатой 260 тысяч драмов.