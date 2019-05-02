Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

Правительство выделило МЧС деньги для оплаты пожарных


Правительство Министерству по чрезвычайным ситуациям для осуществления оплаты гражданских служащим, зарегистрированным в резерве кадров Государственной инспекции пожарной и технической безопасности зарплат за три месяца, и оплаты окончательного расчета освобожденных от должности гражданских служащих из резервного фонда выделило 79 млн 574.8 тысяч драмов.

Как сообщает как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию решения,  ч. 4 ст. 19 Закона РА  “Об инспекционных органах”, прекращена деятельность Государственной инспекции по пожарной и технической безопасности, действующей в составе МЧС, функция инспекционного контроля возложена на инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности.

По приказу генерального секретаря министерства 104 гражданских служащих инспекции по государственной пожарной и технической безопасности зарегистрированы в резерве кадров гражданской службы.

Возникла необходимость выделить из резервного фонда Министерству чрезвычайных ситуаций 79 574.8 тысяч драмов для оплаты гражданских служащим, зарегистрированным в резерве кадров Государственной инспекции пожарной и технической безопасности зарплат за три месяца, и окончательного расчета освобожденных от должности гражданских служащих.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации