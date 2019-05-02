Правительство выделило МЧС деньги для оплаты пожарных

Правительство Министерству по чрезвычайным ситуациям для осуществления оплаты гражданских служащим, зарегистрированным в резерве кадров Государственной инспекции пожарной и технической безопасности зарплат за три месяца, и оплаты окончательного расчета освобожденных от должности гражданских служащих из резервного фонда выделило 79 млн 574.8 тысяч драмов.

Как сообщает как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, ч. 4 ст. 19 Закона РА “Об инспекционных органах”, прекращена деятельность Государственной инспекции по пожарной и технической безопасности, действующей в составе МЧС, функция инспекционного контроля возложена на инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности.

По приказу генерального секретаря министерства 104 гражданских служащих инспекции по государственной пожарной и технической безопасности зарегистрированы в резерве кадров гражданской службы.

Возникла необходимость выделить из резервного фонда Министерству чрезвычайных ситуаций 79 574.8 тысяч драмов для оплаты гражданских служащим, зарегистрированным в резерве кадров Государственной инспекции пожарной и технической безопасности зарплат за три месяца, и окончательного расчета освобожденных от должности гражданских служащих.