Генпрокуратура зафиксировала самый низкий показатель убийств за последние 40 лет

В Армении в 2018 году зафиксирован самый низкий показатель числа убийств за последние 40 лет. Как передает как сообщает «Арменпресс», об этом 2 мая в ходе заседания постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам сообщил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“В 2018 году у нас был самый низкий показатель за последние 30-40 лет убийств. В республике в 2018 году произошло 38 убийств. Тенденция убийств идет к снижению”, - сказал Давтян.

Генеральный прокурор отметил, что параллельно с этим увеличилось число преступлений в стране.

“В Армении зарегистрировано 22 551 преступления, что на 11,2% больше, чем в прошлом году. В 2018 году в ходе расследования раскрыто около 3000 преступлений, совершенных до этого года, что составляет около 16% зарегистрированных преступлений. То есть 16% зарегистрированных в 2018 году преступлений - это преступления, совершенные не в этом году", - отметил генпрокурор.

По словам Артура Давтяна, было зафиксировано увеличение числа преступлений в 3-4 раза, особенно в случае коррупционных.