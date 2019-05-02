Мы получаем сигналы о том, что на рынке труда происходят различные проявления дискриминации: премьер-министр

Правительство Армении дало отрицательное заключение по проекту закона О внесении дополнения в Трудовой кодекс Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян отметила, что проектом предлагается дополнить статью 94 Трудового кодекса РА новым абзацем, которым будет установлено положение о том, что возраст работника не может являться препятствием или причиной для заключения трудового договора, за исключением случаев, регулируемых другими законами.

“Предлагаемое проектом изменение не соответствует содержанию статьи 94 Кодекса и регулированиям, закрепляемым этой статьей. Правительство предлагает оставить обсуждаемую в проекте статью действующего Кодекса без изменений”, - сказала Батоян.

“В нашей Конституции есть очень четкая статья, запрещающая дискриминацию, но мы получаем различные сигналы о том, что на рынке труда происходят различные проявления дискриминации”, - отметил премьер-министр Никол Пашинян.