В Сухуме загорелась русская школа

Школа горит в столице Абхазии, с огнем борются 100 спасателей, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск. Когда на место приехали спасатели, горела крыша здания. Оценить масштабы происшествия приезжал президент республики Рауль Хаджимба,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам спасателей, пожар удалось локализовать и не допустить его распространения на соседний жилой дом. В настоящее время на месте работает более 100 человек и 10 пожарных машин.

"Крыша здания сгорела, но нам удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом. Говорить о причинах и ущербе пока рано", - рассказал журналистам глава МЧС Лев Квициния.