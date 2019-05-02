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МЧС Армении провело мероприятие по гражданской обороне в Национальной Академии наук


В Национальной Академии наук Армении 30 апреля состоялись штабные учения “Осуществление мероприятий по гражданской обороне в случае внезапного нападения противника”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, цель мероприятия - проверка степени готовности руководящего состава, штабов, комиссии по эвакуации, формирований академии и подчиненных структур, рассмотрение реалистичности плана эвакуации.

Были обсуждены вопросы оснащения формирований гражданской обороны оборудованием и техникой, организации и координации фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по важнейшим научным направлениям.




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