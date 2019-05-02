В Армении пройдет республиканский конкурс - фестиваль чтецов иранской поэзии

Национальная детская библиотека имени Хнко Апера совместно с центром культуры Посольства Исламской Республики Иран в Армении в этом году организует республиканский конкурс-фестиваль чтецов иранской поэзии.

Как передает «Арменпресс», конкурс будет проведен среди 12-15-летних воспитанников учебных заведений, обучающих в Армении фарси.

Участники будут декламировать на двух языках: персидском и армянском.

Конкурс будет проведен в три этапа. Первые два отборочных этапа пройдут в областях и столице. Члены жюри для третьего тура, который состоится в ноябре в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера, из каждой школы выберут по одному декламатору на фарси и на армянском. Дети выступят с отрывками из поэмы Фирдуси “Шахнаме”.

На заключительном этапе будут награждены 6 участников - по три декламатора на армянском и персидском языках. Конкурс начинается 3 мая.