Названы десять достопримечательностей Европы, разочаровывающих туристов

"Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, выставленная в парижском Лувре, возглавила список худших достопримечательности Европы, составленных на основе мнения британских туристов, сообщает News.sky.com.

Опрос провела британская авиакомпания-лоукостер EasyJet, опросившая две тысячи туристов.

На втором месте оказался - Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. На третьем – "Писающий мальчик" из Брюсселя,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Четвертое место также было отдано достопримечательности французской столицы: туристов разочаровало кабаре "Мулен Руж". Пятое место занял памятник "Русалочка" в Копенгагене.

Также в десятку самых разочаровывающих достопримечательностей вошли Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.