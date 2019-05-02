Акоп Аршакян принял участие в торжественной церемонии закрытия конференции “Yerevan Testing Days”

Министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян принял участие в торжественной церемонии закрытия впервые проводимой в Армении конференции “Yerevan Testing Days”, посвященной разработке программного обеспечения.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, министр присутствовал также и на выставке, организованной в рамках конференции, на которой свои бренды представляли различные компании сферы высоких технологий.

Акоп Аршакян обошел павильоны выставочного зала, побеседовал с представителями, которые детализировали особенности и достижения своей деятельности.

Ответственный павильона "Workfront", представляя свой бренд, отметил, что они создали модель управления работой, которую большие компании используют для более эффективной работы.

"Team viewer" представлял свою викторину, в которой поучаствовал и министр.

“Трехдневная конференция “Yerevan Testing Days”, в которой приняли участие около 500 представителей сферы высоких технологий, более 30 известных зарубежных специалистов и спикеров, завершилась торжественной церемонией, на которой выступил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

В своем выступлении министр касался важности проведения подобных мероприятий. Он отметил, что для того, чтобы двигаться в ногу с миром, очень важно сотрудничество с различными международными компаниями, одним из ключевых пунктов которого является то, по каким стандартам мы движемся и как мы разговариваем с другими. Министр подчеркнул также необходимость обмена опытом между компаниями, занимающихся одними и теми же проблемами, что позволит продвигаться вперед и развивать Армению как технологическую страну. Говоря об открытии филиалов иностранных компаний в Армении, Акоп Аршакян отметил, что в Армении приветствуется присутствие любой компании.

“В Армении должны быть десятки, сотни компаний, и тысячи стартапов, как местных, так и зарубежных”, - сказал министр.

Министр коснулся также технологического образования, он подчеркнул, что в учебных заведениях слабо ощущается представленность технологических компаний, есть необходимость в этом и это очень важно.

Конференция “Yerevan Testing Days" завершилась торжественной церемонией вручения наград.