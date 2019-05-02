В Англии и Северной Ирландии начались выборы в местные органы власти

Выборы в органы местного самоуправления начались в четверг в Англии и Северной Ирландии. По итогам голосования в общей сложности будут выбраны более 8,4 тыс. представителей 248 местных советов в Англии. Что касается выборов в Северной Ирландии, то там борьба будет идти за 462 кресла в 11 советах. Голосование не проводится в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, Бирмингеме и графстве Корнуолл. Волеизъявление будет происходить в таких крупных городах, как Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Йорк и Сток-он-Трент.

Британские политические эксперты считают, что правящая Консервативная партия по итогам выборов потеряет более чем 800 кресел в местных советах по всей Англии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первые результаты выборов ожидаются после полуночи, окончательные итоги будут подведены в пятницу.