АКБА-Кредит Агриколь Банк получил международную премию

Банк по итогам конкурса, проведенного в рамках международной премии “SAP QUALITY AWARDS 2019”, удостоился премии в номинации “Передовые технологии в СНГ”. Как передает «Арменпресс», премия присуждена за успешную локализацию и эффективное применение системы управления человеческими ресурсами SAP SuccessFactors в результате цифровой трансформации банка.

“"Эта премия уже вторая, которую банк получает за внедрение системы SAP SuccessFactors, локализацию и эффективное управление. Мы уверены, что в результате оцифровки банка и в дальнейшем, используя решения компании SAP, мы будем фиксировать новые успехи”,-отметил генеральный исполнительный директор АКБА-Кредит Агриколь Банка Акоп Андреасян.

Банк, по итогам проведенного несколько дней назад конкурса в рамках форума по управлению человеческими ресурсами “HR-TECH 2019”, был признан победителем в номинации “Лучший HR-цифровой проект года в СНГ”.

АКБА-Кредит Агриколь Банк, благодаря сотрудничеству с ведущей в мире компанией SAP на рынке корпоративных бизнес-решений, в 2018 году начал масштабный процесс оцифровки. Полная оцифровка банка также будет способствовать быстрому реагированию на потребности клиентов и привлечению новых сотрудников и развитию их карьеры.