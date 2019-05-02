СК выясняет обстоятельства убийства в Ереване

В следственном отделе административного района Шенгавит Следственного комитета РА ведется следствие по выяснению всех обстоятельств инцидента, произошедшего 1 мая в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по предварительным данным, 1-го мая 2019 г. в 03:35 из медцентра “Шенгавит” в центр оперативного управления полиции города Еревана поступило сообщение о том, что водитель одного из такси-сервисов, действующих в Ереване, доставил в больницу двух братьев с ножевыми ранениями. Возраст обоих - около 30 лет.

Согласно информации, полученной из медицинского центра “Шенгавит”, один из братьев был доставлен в больницу с 4 колото-резаными ранами грудной клетки и брюшной полости, три из которых были проникающие. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, проведена операция, однако операция была приостановлена из-за остановки сердца, и в 05:15 была зафиксирована его биологическая смерть.

По факту инцидента в следственном отделе административного округа Шенгавит возбуждено уголовное дело по части первой статьи 104 Уголовного кодекса РА.

Согласно информации, полученной из медицинского центра, у второго брата была диагностирована проникающая колото-резаная травма шеи и левой половины грудной клетки, напряженный левый пневмоторакс.

По факту этого инцидента в следственном отделе административного округа Шенгавит возбуждено уголовное дело по статье 112 (1) Уголовного кодекса РА.

Принято решение о соединении обоих уголовных дел и рассмотрении в одном производстве.

В результате предпринятых в ходе предварительного следствия неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был выяснен ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, в частности, место происшествия, мотив, личность пострадавших. Оба - жители Еревана 1988 и 1987 годов рождения.

В результате необходимых следственных, процессуальных и других действий была установлена личность предполагаемого преступника, который также является жителем Еревана 1987 года рождения. Последний, по подозрению в совершении убийства и причинении тяжких телесных повреждений, был подвергнут приводу и задержан.

Назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-следственная экспертизы тела, допрошены более десятка свидетелей.

Предпринимаются соответствующие следственные и процессуальные действия по всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств инцидента.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.