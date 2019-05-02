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Трамп: на следующей неделе "много чего произойдет" по ситуации в Венесуэле


Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что "много чего произойдет" на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле.

Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике. "Это просто ужасная ситуация . Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям.  Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - отметил президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

 

 

 

 




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