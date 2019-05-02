Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что "много чего произойдет" на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле.

Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике. "Это просто ужасная ситуация . Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - отметил президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.