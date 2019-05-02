В США истекает срок действия исключений из нефтяных санкций против Ирана

В США в четверг истекает срок действия исключений из нефтяных санкций против Ирана в отношении стран-импортеров иранской нефти.

Таким образом, если Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция, получившие от Вашингтона исключения до 2 мая, продолжат закупать нефть у Ирана, администрация США введет против них санкции. Эта отсрочка была предоставлена импортерам, чтобы позволить им найти альтернативные источники покупки нефти,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом, Греция, Италия, а также власти Тайваня, которые закупали нефть у Ирана, уже прекратили импорт иранской нефти, в то время как другие импортеры иранской нефти неоднократно просили США продлить исключения.