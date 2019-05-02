В головном офисе Netflix состоялось панельное обсуждение на тему “Будущее высоких технологий в Армении”

Офис “Ай Дата” в Силиконовой долине организовал панельную презентацию под названием “Будущее высоких технологий в Армении”. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Asbarez, мероприятие прошло в театре Кабуки в головном офисе Netflix.

В мероприятии приняли участие около 300 представителей и друзей армянской общины. Мероприятие открыл старший инженер-программист Netflix Ваче Ширикян. “Я надеюсь, что вы все уйдете отсюда с глубокими представлениями о текущем прогрессе и будущем высоких технологий в Армении”, - сказал он.

Целью панельного обсуждения был открытый диалог между армянской общиной и Силиконовой долиной.

Модератором панельной дискуссии была Алина Тер-Алексанян-Барсумян, которая является помощником директора по развитию Американского университета Армении. Она подчеркнула, что Армения переживает революцию в сфере высоких технологий. “ Мы живем в Силиконовой долине, а Армения переживает революцию в сфере высоких технологий, наша цель - объединить два мира на этой платформе”, - сказала она.

Участники обсуждения в основном были сосредоточены по 4 направленимх: образовательная система Армении, конкурентные возможности Армении, важные сферы, на которые необходимо обратить внимание для развития бизнеса, роль Силиконовой долины в развитии сферы высоких технологий Армении.