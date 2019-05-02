Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что смерть двух людей, погибших во время протестов в стране, не останется безнаказанной.

"Это должно прекратиться, и убийцам придется взять на себя ответственность за свои преступления. Я положу свою жизнь на это", - написал Гуайдо в твиттере.

Он сообщил о смерти 27-летней девушки, а также выразил соболезнования семье 24-летнего Самуэля Мендеса, убитого во время акций протестов в штате Арагуа,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как следует из сообщений Гуайдо, по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены. В результате 25 человек ранены, а 32 задержаны.