Трамп допустил снятие ограничений с Кубы

Президент США Дональд Трамп допустил в среду снятие ограничений с Кубы, если она сделает "правильные шаги" и откажется от сотрудничества с Венесуэлой, иначе Гавану ждет ужесточение рестрикций.

"Мы введем очень жесткое эмбарго и санкции в отношении Кубы в зависимости от того, что произойдет <...>. Сделав правильные шаги, Куба могла бы извлечь большую пользу, мы могли бы раскрыться [снять ограничения, эмбарго], но мы в конце концов закроемся, если они не покинут Венесуэлу", - сказал президент в эфире телеканалаFox Business.

Он вновь подверг критике венесуэльские власти за их отказ принимать гуманитарную помощь от США. Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что очень внимательно следит за ситуацией в Боливарианской Республике,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп в среду пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии Вашингтона, направлены на подрыв конституционного строя Венесуэлы.