Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех ветвей народной власти, чтобы они сказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, чтобы нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции. Хочу принять план, чтобы изменить все, чтобы улучшить все, чтобы исправить ошибки", - заявил венесуэльский лидер, выступая перед своими сторонниками в Каракасе на первомайской демонстрации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, объединяющий более 80 социальных организаций страны, провести специальную сессию, чтобы подготовленные им предложения были приняты 4-5 мая во время специальных дней диалога.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.