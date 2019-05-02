Предстоящие на 2 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 2 мая, состоится очередное заседание правительства Армении. На повестке дня более трех десятков вопросов. Правительство обсудит вопрос о прощении кредитных обязательств репрессированных и оформлении государственной поддержки.

В Министерстве культуры РА с журналистами встретится заместитель министра культуры РА Тигран Галстян. Он затронет вопрос о пректащении строительных работ, начатых рядом с крепостью Амберд.

В Ереване состоится круглый стол - обсуждение на тему антикоррупционной политики. На обсуждении со вступительными речами выступят исполнительный директор Центра многопартийной демократии Восточной Европы (EECMD) Леван Цуцкиридзе и заместитель министра юстиции РА Тигран Хачикян.

Председатель Международного центра человеческого развития Теван Погосян выступит на пресс-конференции. Он обсудит широкомасштабные турецко-азербайджанские учения.

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