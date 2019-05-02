Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

Европейские индексы - 01-05-19


МОСКВА, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12344.08 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5586.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7385.26 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1248.39 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации