Европейские индексы - 01-05-19

МОСКВА, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12344.08 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5586.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7385.26 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1248.39 пункта.