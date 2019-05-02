Европейские индексы - 01-05-19
МОСКВА, 2 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12344.08 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5586.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7385.26 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1248.39 пункта.
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