Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Анонс   мероприятий   на 2 мая


 

Время

Место

Мероприятие

Арменпресс осветит

11:00

В Правительстве РА

Очередное  заседание правительства.

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 Министерства РА

 

14:00

Министерство  культуры РА

Пресс-конференция замминистра  культуры Тиграна Галстяна, посвященная приостановке строительства  по соседству со школой в Амберде.

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Партии, О/О, международные организации

 

10:30

Double tree by Hilton Hotel

Европейский  центр по многопартийной  демократии в Восточной Европе  (EECMD) и Нидерландский институт по многопартийной  демократии (NIMD) организуют круглый стол на тему антикоррупционной  политики.

Гость: исп/директор (EECMD) Леван Цацкуридзе, посол Нидерландов  в Грузии и Армении Йос Доумос (участие еще не подтверждено) замминистра юстиции РА  Тигран Хачикян.

Тема: Европейский  центр по многопартийной  демократии в Восточной Европе  (EECMD) и Нидерландский институт по многопартийной  демократии (NIMD) организуют круглый стол на тему антикоррупционной  политики.

 

Пресс-клубы

 

12:00

 

Пресс-клуб «Тесакет»   

 Гость: глава  Международного центра  человеческого развития Теван Погосян.

Тема: карабахское  урегулирование. Турецко-азербайджанские  учения, азербайджанские провокации и др.

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12:00

Пресс-клуб PostSkriptum

 Гость: председатель Лиги  защиты водителей Тигран Ованнисян.

Тема: изменения  в Налоговом кодексе, условия ЕАЭС по  импорту автомобилей.

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13:00

Пресс-клуб «Аздак»  

Гость: директор фестиваля  «АрмМОНО» Марианна Мхитарян,   постановщик Левон Узанян (Грузия), Михаил Арчеванидзе (Грузия), актер Арман Сарибукян (Франция).

Тема: от грузинских обещаний  до последнего французского танца - театр «АрмМОНО» на  17-м фестивале.

Контактный  тел. 077-57-79-15.

13:00 

Пресс-клуб PostSkriptum

Гость: азербайджанист Тарон Ованнисян.

Тема:  последние  события на границе, турецко-азербайджанские  учения.

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