Анонс мероприятий на 2 мая
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Время
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Место
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Мероприятие
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Арменпресс осветит
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11:00
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В Правительстве РА
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Очередное заседание правительства.
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Министерства РА
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14:00
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Министерство культуры РА
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Пресс-конференция замминистра культуры Тиграна Галстяна, посвященная приостановке строительства по соседству со школой в Амберде.
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Партии, О/О, международные организации
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10:30
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Double tree by Hilton Hotel
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Европейский центр по многопартийной демократии в Восточной Европе (EECMD) и Нидерландский институт по многопартийной демократии (NIMD) организуют круглый стол на тему антикоррупционной политики.
Гость: исп/директор (EECMD) Леван Цацкуридзе, посол Нидерландов в Грузии и Армении Йос Доумос (участие еще не подтверждено) замминистра юстиции РА Тигран Хачикян.
Тема: Европейский центр по многопартийной демократии в Восточной Европе (EECMD) и Нидерландский институт по многопартийной демократии (NIMD) организуют круглый стол на тему антикоррупционной политики.
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Пресс-клубы
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12:00
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Пресс-клуб «Тесакет»
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Гость: глава Международного центра человеческого развития Теван Погосян.
Тема: карабахское урегулирование. Турецко-азербайджанские учения, азербайджанские провокации и др.
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12:00
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Пресс-клуб PostSkriptum
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Гость: председатель Лиги защиты водителей Тигран Ованнисян.
Тема: изменения в Налоговом кодексе, условия ЕАЭС по импорту автомобилей.
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13:00
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Пресс-клуб «Аздак»
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Гость: директор фестиваля «АрмМОНО» Марианна Мхитарян, постановщик Левон Узанян (Грузия), Михаил Арчеванидзе (Грузия), актер Арман Сарибукян (Франция).
Тема: от грузинских обещаний до последнего французского танца - театр «АрмМОНО» на 17-м фестивале.
Контактный тел. 077-57-79-15.
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13:00
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Пресс-клуб PostSkriptum
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Гость: азербайджанист Тарон Ованнисян.
Тема: последние события на границе, турецко-азербайджанские учения.
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