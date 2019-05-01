Премьер-министр присутствовал на мероприятии по случаю Дня труда

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и дочерьми в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовал на праздничном концерте-мероприятии, организованном компанией “Гранд Холдинг” по случаю Дня труда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА,на мероприятии также присутствовал председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян вместе с супругой.

В праздничном мероприятии, посвященном армянским рабочим, приняли участие сотрудники компании “Гранд Холдинг”.