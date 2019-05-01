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В Канаде в результате наводнения переселены 12 тысяч человек


На западе Канады  в результате  наводнения  переселены  12 тысяч человек.

Как  передает Арменпресс, телеканал  CTV сообщает о наводнении в  Квебеке, Нью-Брансуике и Онтарио.

Только в  Квебеке свои дома  покинули 10 тысяч человек, 6.700 домов  ушли под воду, подтопило 3.400 домов.

Волонтеры  помогают строить заграждения. Как  утверждают власти, пик  паводка прошел, вода начинает отступать. Но ситуация остается тяжелой, синоптики прогнозируют обильные  осадки.




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