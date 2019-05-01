В Париже манифестанты вновь столкнулись с полицией

1 мая в Париже вновь произошли столкновения полиции с «желтыми жилетами».

Как передает Арменпресс, манифестанты стали забрасывать полицейских бутылки и другие предметы, звучала брань в адрес правоохранителей. В ответ те применили слезоточивый газ.

На данный момент арестовано 88 человек, у которых были ножи, газовые баллончики и другие запрещенные предметы.