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В Париже манифестанты вновь столкнулись с полицией


1 мая в Париже  вновь произошли столкновения  полиции с «желтыми жилетами».

Как  передает Арменпресс, манифестанты  стали забрасывать полицейских бутылки и другие  предметы, звучала брань в  адрес  правоохранителей. В ответ те  применили слезоточивый газ.

На  данный  момент арестовано 88 человек, у  которых были ножи, газовые  баллончики и другие  запрещенные предметы.




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