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Выстрелы в студенческом городке в Северной Каролине — есть жертвы и пострадавшие


В студенческом городке в Северной  Каролине  прозвучали выстрелы, в  результате  чего 2 человека погибли, 4 пострадали.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал WSOC. 

Пострадавшие доставлены  в  больницу. Один из них в  крайне  тяжелом состоянии.

Правоохранительным органам удалось оперативно  на месте  разоружить подозреваемого. Сообщается, что до этого в  поле внимания полиции не попадал.

 




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