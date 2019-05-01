Выстрелы в студенческом городке в Северной Каролине — есть жертвы и пострадавшие

В студенческом городке в Северной Каролине прозвучали выстрелы, в результате чего 2 человека погибли, 4 пострадали.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал WSOC.

Пострадавшие доставлены в больницу. Один из них в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранительным органам удалось оперативно на месте разоружить подозреваемого. Сообщается, что до этого в поле внимания полиции не попадал.