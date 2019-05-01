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Май станет месяцем начала программ, общественных обсуждений о трудовых правах — ЗаруиБатоян


Министр труда и соцвопросовЗаруиБатоян поздравила с Международным днем трудящихся и обратилась к  проблемам сферы. 

«Знаю, что в  Армении многие  нуждаются в  защите  труда и  права на  труд, достойной оплате и равных возможностей. Эти вопросы  - в  нашей  повестке. Май станет месяцем начала программ, общественных обсуждений  о трудовых правах», — как  передает Арменпресс, написала  ЗаруиБатоян  в  Facebook.

Она  отметила, что особое внимание  следует уделить на развитие  возможностей  человека, на создание безопасной  среды  и повышение  информированности о своих правах. Особое  значение  министерство уделяет повышению роли профсоюзов, созданию новых союзов и обеспечению их независимой  деятельности.

«Верю, что труд в  Армении должен стать не  только средством достойной жизни, но и возможностью самоутверждения, развития, свободной и счастливой жизни», - написала ЗаруиБатоян.




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