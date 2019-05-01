Май станет месяцем начала программ, общественных обсуждений о трудовых правах — ЗаруиБатоян

Министр труда и соцвопросовЗаруиБатоян поздравила с Международным днем трудящихся и обратилась к проблемам сферы.

«Знаю, что в Армении многие нуждаются в защите труда и права на труд, достойной оплате и равных возможностей. Эти вопросы - в нашей повестке. Май станет месяцем начала программ, общественных обсуждений о трудовых правах», — как передает Арменпресс, написала ЗаруиБатоян в Facebook.

Она отметила, что особое внимание следует уделить на развитие возможностей человека, на создание безопасной среды и повышение информированности о своих правах. Особое значение министерство уделяет повышению роли профсоюзов, созданию новых союзов и обеспечению их независимой деятельности.

«Верю, что труд в Армении должен стать не только средством достойной жизни, но и возможностью самоутверждения, развития, свободной и счастливой жизни», - написала ЗаруиБатоян.