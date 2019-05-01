Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

В Армению перевезены останки ГургенаЯникяна — духовного отца ASALA, расстрелявшего турецкого консула


В  Ереван  перевезены  останки ГургенаЯникяна.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе  «Армянского народного движения».

Яникян будет упокоен в пантеоне  Ераблур, на участке  Армянской секретной армии освобождения Армении(ArmenianSecretArmyfortheLiberationofArmenia- ASALA), гдеужестоитсимволическаянадгробнаяплита.  

«Захоронение  останков  героя  состоится 5 мая в 15։00 часов. Чин погребения  отслужит архиепископ ВосканГалпакян»,  - говорится в сообщении.

Герой армянского освободительного движения, писатель, архитектор ГургенЯникян родился в 1895г. в Эрзеруме (Западная Армения). Свидетель Геноцида армян, в возрасте  78 лет, Яникян 27 января 1973г. в  Санта-Барбаре (США) расстрелял  консула Турции и его помощника, после  чего добровольно  сдался правоохранительным органам США и во время суда смело и мужественно защищал вопрос о попрании  прав армян.

2 июня 1973г. Яникян был осужден и приговорен к  пожизненному заключению. 10 февраля 1984г. из-за проблем со здоровьем и физического истощения был переправлен из тюрьмы  в  больницу, где  и умер через 17 дней -27 февраля.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации