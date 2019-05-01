В Армению перевезены останки ГургенаЯникяна — духовного отца ASALA, расстрелявшего турецкого консула

В Ереван перевезены останки ГургенаЯникяна.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе «Армянского народного движения».

Яникян будет упокоен в пантеоне Ераблур, на участке Армянской секретной армии освобождения Армении(ArmenianSecretArmyfortheLiberationofArmenia- ASALA), гдеужестоитсимволическаянадгробнаяплита.

«Захоронение останков героя состоится 5 мая в 15։00 часов. Чин погребения отслужит архиепископ ВосканГалпакян», - говорится в сообщении.

Герой армянского освободительного движения, писатель, архитектор ГургенЯникян родился в 1895г. в Эрзеруме (Западная Армения). Свидетель Геноцида армян, в возрасте 78 лет, Яникян 27 января 1973г. в Санта-Барбаре (США) расстрелял консула Турции и его помощника, после чего добровольно сдался правоохранительным органам США и во время суда смело и мужественно защищал вопрос о попрании прав армян.

2 июня 1973г. Яникян был осужден и приговорен к пожизненному заключению. 10 февраля 1984г. из-за проблем со здоровьем и физического истощения был переправлен из тюрьмы в больницу, где и умер через 17 дней -27 февраля.