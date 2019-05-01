Готовиться к любому повороту событий — политолог комментирует азербайджано- турецкие учения

Азербайджан и Турция не впервые проводят совместные учения, главный месседж – демонстрация силы.

В беседе с Арменпресс такое мнение высказал Нарек Галстян, комментируя проводимые 1-3 мая в Азербайджане совместные с Турцией тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019».

«Учения проводили и мы, это стандартная ситуация. Главныймесседж азербайджано-турецких учений – демонстрация силы, а также психологическое давление на противника. Я бы обратил внимание и на название учений - «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019», что также содержит в себе определенный месседж. Не думаю, что есть непосредственная связь с проведением заседания межправительственного совета ЕАЭС, но не исключено, что сделано так, чтобы они совпали по времени», - сказал Нарек Галстян.

Коснувшись обсуждений гуманитарных вопросов во время встреч высшего руководства Азербайджана и Армении, политолог отметил, что выдвижение на первый план вопросов гуманитарного плана никоим образом не решают конфликт.

«Однако эта тактика – правильная. Она преследует несколько целей: по возможности попытаться показать взаимное влияние сторон по тем вопросам, вокруг которых проще всего достичь согласия. Это выгодно и посредникам, и сторонам конфликта», - сказал он.

Галстян подчеркнул, что мы готовы продолжать принятую стратегию. Приоритетной целью должна стать готовность к любому повороту событий, в то же время показывая готовность взаимовлияния на те вопросы, по которым в какой-то мере возможно достижение общих точек между сторонами.

«Один из основных стратегических шагов, о котором не раз говорил Никол Пашинян, – это возвращение Степанакерта в переговорный формат.Вспомним и озвученные министром обороны посылы, которые касаются изменения концепции внешней оборонной политики Армении, а именно:быть готовыми к любому событию, даже перенесению возможных военных действий в поле противника, наступательная оборона и др. Одно дело переговоры, нацеленные на урегулирование, другое дело – внешняя оборонная политика, и совершенно иное – поиск общих точек в гуманитарной сфере. Это взаимосвязанные процессы, не подавляющие, однако, друг друга», - сказал политолог.