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Готовиться к любому повороту событий — политолог комментирует азербайджано- турецкие учения


Азербайджан  и Турция  не  впервые  проводят совместные  учения, главный  месседж – демонстрация  силы.

В  беседе с Арменпресс такое  мнение  высказал Нарек Галстян, комментируя проводимые 1-3 мая в Азербайджане совместные  с Турцией  тактические учения  «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019».

«Учения  проводили и мы, это стандартная ситуация. Главныймесседж азербайджано-турецких  учений – демонстрация  силы, а также психологическое  давление  на  противника. Я  бы обратил внимание  и на  название  учений - «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019», что также  содержит в  себе  определенный  месседж. Не думаю, что есть непосредственная связь с проведением заседания межправительственного совета ЕАЭС, но не  исключено, что сделано так, чтобы они совпали по времени», - сказал Нарек Галстян.

Коснувшись обсуждений  гуманитарных вопросов во время встреч высшего руководства Азербайджана и Армении, политолог отметил, что выдвижение  на первый  план вопросов гуманитарного плана никоим образом не  решают конфликт. 

«Однако эта тактика – правильная. Она преследует несколько целей: по возможности попытаться показать взаимное  влияние  сторон по тем вопросам, вокруг которых проще  всего достичь согласия. Это выгодно и посредникам, и сторонам конфликта», - сказал он.

Галстян подчеркнул, что мы готовы продолжать принятую стратегию. Приоритетной целью должна стать  готовность к  любому  повороту  событий, в то же  время показывая готовность взаимовлияния  на те вопросы, по которым в  какой-то мере возможно достижение общих точек между  сторонами.

«Один из основных стратегических шагов, о котором не раз говорил Никол Пашинян, – это возвращение  Степанакерта  в переговорный формат.Вспомним и озвученные  министром обороны  посылы, которые  касаются изменения концепции внешней оборонной  политики Армении, а именно:быть готовыми к  любому  событию, даже перенесению возможных  военных  действий  в поле  противника, наступательная  оборона и др.  Одно дело переговоры, нацеленные на  урегулирование, другое дело – внешняя оборонная политика, и совершенно иное – поиск  общих точек в гуманитарной  сфере. Это взаимосвязанные процессы, не подавляющие, однако,  друг друга», - сказал политолог.

 




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