Facebook обновит дизайн сайта и приложений

Самыми яркими изменениями станет отказ от синей "шапки" наверху страницы. Новый дизайн будет выполнен в более светлых тонах.

По словам Цукерберга, которые приводятся в блоге на сайте компании, фокус будет сделан на "группы" и "сториз" (короткие видеозаписи - ред.), - эти разделы станут более заметными.

Компания также запустит новые функции для сообществ, которые помогут быстрее находить друзей по интересам. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Facebook имеет 1,56 миллиарда ежедневных активных пользователей и 1,38 миллиарда ежемесячных активных пользователей по состоянию на март 2019 года. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.