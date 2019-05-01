Полиция в кратчайший срок раскрыла убийство в Ереване

В Шенгавитское отделение полиции в ночь на 1 мая примерно в 03:35 поступило сообщение из МЦ «Шенгавит» о том, к ним доставлены мужчины примерно 30 лет, с ножевыми ранениями.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшие в МЦ полицейские выяснили личности раненых. Это жители Еревана – 32-летний Гурген и 30-летний Геворк Григоряны.

Младший из братьев скончался, не приходя в сознание. В следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам убийства. К раскрытию особо тяжкого преступления присоединились сотрудники Главного управление полиции РА, Ереванского управление, а также ГУ госохраны.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий полиция по свежим следам раскрыла убийство, выяснив ряд обстоятельств. Стало известно, что случай произошел за домом1/1 по ул.Шаамирянов. На рассвете полиция выяснила и личность подозреваемого, который был задержан и доставлен в Шенгавитское отделение полиции.

31-летнего мужчину полицейские доставили в следственный отдел, проводящий расследование, где он и был арестован.

Следственные мероприятия продолжаются.