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Полиция в кратчайший срок раскрыла убийство в Ереване


В  Шенгавитское отделение  полиции в  ночь на 1  мая примерно в 03:35 поступило сообщение  из МЦ «Шенгавит» о том, к  ним  доставлены мужчины примерно 30 лет,  с ножевыми ранениями.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшие  в  МЦ  полицейские выяснили личности раненых. Это жители Еревана – 32-летний  Гурген и 30-летний  Геворк  Григоряны.

Младший  из братьев скончался, не  приходя  в  сознание. В  следственном отделе возбуждено уголовное  дело по признакам убийства. К  раскрытию особо тяжкого преступления  присоединились сотрудники Главного  управление  полиции РА, Ереванского  управление, а  также  ГУ  госохраны.

В  результате  совместных оперативно-розыскных мероприятий полиция  по свежим следам раскрыла убийство, выяснив  ряд обстоятельств. Стало известно, что случай  произошел за домом1/1 по ул.Шаамирянов. На рассвете полиция  выяснила и личность подозреваемого, который  был задержан и доставлен в  Шенгавитское  отделение  полиции.

31-летнего мужчину   полицейские  доставили в  следственный отдел, проводящий расследование, где он и был арестован.

Следственные мероприятия  продолжаются.




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