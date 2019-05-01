Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки


Днем 1-2, 5-го мая в северных районах, 3-го мая  после полудня - в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 4-го, ночью 5-го мая время от времени ожидается дождь с грозой.

Как передает Арменпресс, МЧС РА  сообщает, что  3-4 мая, 5 мая ночью время от времени ожидаются  дожди и грозы.

Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

1-го мая температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем с 3-4 понизится на 5-6 градусов.

В Ереване  днем 30-го апреля,  1-2 мая, днем 5-6 мая ожидается погода без осадков. После полудня 3-го, 4-го, ночью 5-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.

 

 

 




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