В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки

Днем 1-2, 5-го мая в северных районах, 3-го мая после полудня - в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 4-го, ночью 5-го мая время от времени ожидается дождь с грозой.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что 3-4 мая, 5 мая ночью время от времени ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

1-го мая температура воздуха повысится на 2-3 градуса, днем с 3-4 понизится на 5-6 градусов.

В Ереване днем 30-го апреля, 1-2 мая, днем 5-6 мая ожидается погода без осадков. После полудня 3-го, 4-го, ночью 5-го мая время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.