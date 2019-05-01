Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Полиция раскрыла случай киберпреступления в Армении


В ГУБОП РА  поступило сообщение о том, что сотрудники действующей в  Армении компании PiconetTechnologies распространяют среди пользователей  США и Канады  фейковые  уведомления  о безопасности компьютера.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в  них отмечается, что для  устранения  неполадок  следует позвонить по бесплатному  номеру телефона. На звонки по этому  номеру  отвечают также сотрудники компании и для  решения  проблемы путем обмана и злоупотребления  доверием пользователя вымогают от 100 до 2000 долларов.

Кроме того, в ходе  разговора сотрудники компании выясняют номер соцстраховки и сведения о банковских операциях.

Выяснилось, что  основатель компании PiconetTechnologies – индиец, который  с целью  вымогательства чужого имущества путем обмана и злоупотребления  доверием, арендовал в  Ереване  территорию и организовал названную преступную деятельность.

В тот же  день было возбуждено уголовное  дело по  признакам мошенничества в  крупных размерах  по предварительному  сговору  группы  лиц. По решению суда  был проведен обыск в компании. Обнаружены орудия  преступления – 14 компьютеров, записи относительно добытых сумм. В момент обыска на арендованной  территории находились 14 лиц – 4 армянина и 4  индийца. 

По предварительным сведениям, каждому из них отводилась определенная роль. Всей деятельностью руководил директор компании – индиец. При обыске обнаружена также желтовато-зеленоватая масса в полиэтиленовом пакете и 2  капельницы. По предварительным данным, преступная группа  обманным путем  ограбила 60 граждан США  на сумму 15000 долларов. 

Расследование продолжается.

 

 

 

 




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