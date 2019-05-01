Полиция раскрыла случай киберпреступления в Армении

В ГУБОП РА поступило сообщение о том, что сотрудники действующей в Армении компании PiconetTechnologies распространяют среди пользователей США и Канады фейковые уведомления о безопасности компьютера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в них отмечается, что для устранения неполадок следует позвонить по бесплатному номеру телефона. На звонки по этому номеру отвечают также сотрудники компании и для решения проблемы путем обмана и злоупотребления доверием пользователя вымогают от 100 до 2000 долларов.

Кроме того, в ходе разговора сотрудники компании выясняют номер соцстраховки и сведения о банковских операциях.

Выяснилось, что основатель компании PiconetTechnologies – индиец, который с целью вымогательства чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, арендовал в Ереване территорию и организовал названную преступную деятельность.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупных размерах по предварительному сговору группы лиц. По решению суда был проведен обыск в компании. Обнаружены орудия преступления – 14 компьютеров, записи относительно добытых сумм. В момент обыска на арендованной территории находились 14 лиц – 4 армянина и 4 индийца.

По предварительным сведениям, каждому из них отводилась определенная роль. Всей деятельностью руководил директор компании – индиец. При обыске обнаружена также желтовато-зеленоватая масса в полиэтиленовом пакете и 2 капельницы. По предварительным данным, преступная группа обманным путем ограбила 60 граждан США на сумму 15000 долларов.

Расследование продолжается.