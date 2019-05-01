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Посол РА в Литве представил министру юстиции этой страны ход реформ в Армении


30 апреляпосол Армении Тигран Мкртчян встретился с министром юстиции Литвы ЭльвинасомЯнкевичюсом(ElvinasJankevičius).

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, в  ходе  встречи  Тигран Мкртчянпредставил министру юстиции Литвы  ход реформ в  Армении, в  частности – в  сфере юстиции,   а также политики правительства в  обеспечении верховенства закона  и права.  Мкртчян также отметил, что в последние годы Литва добилась больших успехов в сфере правосудия и может поделиться своимопытом с Арменией.

Министр Янкевичюс выразил готовность поддержать во всех возможных сферах процесс проводимых реформ в Армении на двусторонней основе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве    Армения-ЕС.

Собеседники также обсудили возможность и сроки установления сотрудничества и правово-договорных основ между министерствами юстиции двух стран, а также организации взаимных визитов на высоком уровне.

 




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