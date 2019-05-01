Посол РА в Литве представил министру юстиции этой страны ход реформ в Армении

30 апреляпосол Армении Тигран Мкртчян встретился с министром юстиции Литвы ЭльвинасомЯнкевичюсом(ElvinasJankevičius).

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в ходе встречи Тигран Мкртчянпредставил министру юстиции Литвы ход реформ в Армении, в частности – в сфере юстиции, а также политики правительства в обеспечении верховенства закона и права. Мкртчян также отметил, что в последние годы Литва добилась больших успехов в сфере правосудия и может поделиться своимопытом с Арменией.

Министр Янкевичюс выразил готовность поддержать во всех возможных сферах процесс проводимых реформ в Армении на двусторонней основе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС.

Собеседники также обсудили возможность и сроки установления сотрудничества и правово-договорных основ между министерствами юстиции двух стран, а также организации взаимных визитов на высоком уровне.