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Посол РА в Грузии обсудил с министром экономики и стабильного развития Грузии вопросы, касающиеся сферы энергетики


Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 30 апреля провел встречу  с новоназначенным министром экономики и устойчивого развития Грузии НатиейТурнавой(NatiaTurnava). 

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, посол Садоян поздравил НатиюТурнаву с назначением на должность и пожелал удачи в ее работе.

Собеседники  затронули ряд экономических вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности - в области энергетики.

Посол Садоянкоснулся также вопросов, связанных с армянскими грузоперевозчиками. В ответ  министр Турнава выразила готовность оперативно реагировать на все связанные с этим вопросы.

Стороны договорились сделать  регулярнымидвусторонние  встречи по обмену опытом в различных сферах.

 

 




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