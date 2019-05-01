Посол РА в Грузии обсудил с министром экономики и стабильного развития Грузии вопросы, касающиеся сферы энергетики

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 30 апреля провел встречу с новоназначенным министром экономики и устойчивого развития Грузии НатиейТурнавой(NatiaTurnava).

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, посол Садоян поздравил НатиюТурнаву с назначением на должность и пожелал удачи в ее работе.

Собеседники затронули ряд экономических вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности - в области энергетики.

Посол Садоянкоснулся также вопросов, связанных с армянскими грузоперевозчиками. В ответ министр Турнава выразила готовность оперативно реагировать на все связанные с этим вопросы.

Стороны договорились сделать регулярнымидвусторонние встречи по обмену опытом в различных сферах.