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Посол РА в Италии председательствовала на заседании группы глав диппредставительств стран-членов Франкофонии


Посол РА в  Италии Виктория  Багдасарян 30 апреля  председательствовала на очередном  заседании группы  глав дипломатических представительств стран-членов  Франкофонии.

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, на заседании обсуждался ход выполнения договоренностей, достигнутых во время  прежних мероприятий  и заседаний    в рамках дней  Франкофонии в  Италии. Обсуждались также вопросы реализации  совместных  программ в  политической, экономической  и культурной  сферах.

В Риме находятся резидент-посольства около 70 стран – членов и наблюдателей  МОФ.




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