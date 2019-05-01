Посол РА в Италии председательствовала на заседании группы глав диппредставительств стран-членов Франкофонии

Посол РА в Италии Виктория Багдасарян 30 апреля председательствовала на очередном заседании группы глав дипломатических представительств стран-членов Франкофонии.

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, на заседании обсуждался ход выполнения договоренностей, достигнутых во время прежних мероприятий и заседаний в рамках дней Франкофонии в Италии. Обсуждались также вопросы реализации совместных программ в политической, экономической и культурной сферах.

В Риме находятся резидент-посольства около 70 стран – членов и наблюдателей МОФ.