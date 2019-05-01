Европейские индексы - 30-04-19

МОСКВА, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.13% и составил 12344.08 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5586.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.30% и составил 7418.22 пункта, а российский RTSI снизился на 0.52% и составил 1248.39 пункта.