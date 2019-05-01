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Президент Республики Арцах поздравил с Международным днем трудящихся


1 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах,в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 1 Мая – Международным днем солидарности трудящихся!

Армянский народ всегда отличался своим трудолюбием, чтил и ценил трудящегося и его труд, будучи убежденным, что именно труд воспитывает и украшает человека, является основным источником его благополучия.

Одна из важных задач нашего государства – создавать условия, при которых каждый имел бы работу, возможность своей работой удовлетворять собственные нужды, обеспечивать благополучную жизнь своих детей.

Создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости населения, защита прав трудящихся и впредь будут среди приоритетов наших властей, и в этом направленииосуществляются разные программы.

Дорогие друзья!

Вновь поздравляю всех вас с этим прекрасным майским праздником и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ!»

 




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