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«Газпром Армения» извещает о прекращении подачи газа в некоторые районы Еревана и Лорийской области


ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в  связи с плановыми работами  2 мая с 09.30 до 17.00 часов  будет  прекращена подачи газа в Ереване в административном округе  Эребуни –  в подъездах 1-6 дома №1 по ул. Тихого Дона, а с 05.00 часов до 16.00 часов 3 мая  — в Лорийской  области - в городе Ахтала,   в  общинах Чочкан, МецАйрум, ПокрАйрум. В Тавушской  области — на газозаправочных станциях ЗАО  «Нью газ», «Нью кемпинг», ГЗС, принадлежащим предприятию «Овик Айвазян Вагинаки» и  гостиничному  комплексу  ЗАО  «Платин». 

Об этом Арменпресс сообщили в  ЗАО «Газпром Армения».

 Компания приносит извинения  газопотребителям и просит соблюдать правила безопасности.

Для  дополнительных сведений  об отключении и подключении подачи газа звонить  по  телефону 1-04.




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