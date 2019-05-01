«Газпром Армения» извещает о прекращении подачи газа в некоторые районы Еревана и Лорийской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что в связи с плановыми работами 2 мая с 09.30 до 17.00 часов будет прекращена подачи газа в Ереване в административном округе Эребуни – в подъездах 1-6 дома №1 по ул. Тихого Дона, а с 05.00 часов до 16.00 часов 3 мая — в Лорийской области - в городе Ахтала, в общинах Чочкан, МецАйрум, ПокрАйрум. В Тавушской области — на газозаправочных станциях ЗАО «Нью газ», «Нью кемпинг», ГЗС, принадлежащим предприятию «Овик Айвазян Вагинаки» и гостиничному комплексу ЗАО «Платин».

Об этом Арменпресс сообщили в ЗАО «Газпром Армения».

Компания приносит извинения газопотребителям и просит соблюдать правила безопасности.

Для дополнительных сведений об отключении и подключении подачи газа звонить по телефону 1-04.