Нашим трудом мы должны обеспечить сегодняшнее и завтрашнее развитие Армении— послание Президента Армена Саркисяна по случаю Дня труда

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня труда

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сегодня День труда, в связи с чем поздравляю всех вас.

Все ценности и всё ценное, от хлеба насущного до новейших технологий, от культурных ценностей до экономических достижений, создаётся благодаря человеческому труду. Не случайно человеческий капитал - самое дорогое в мире.

Труд побуждает нас думать, мечтать, созидать и творить. В вечно меняющемся мире вооружённый знаниями и умением труд является залогом гарантированного успеха. В то же время, очень важно, чтобы каждый, имеющий право на труд, имел возможность трудиться, и чтобы этот труд обеспечивал достойный уровень жизни. Благополучное общество - гарантия безопасности страны.

В любой стране мира мы можем видеть плоды созидающих рук и творческой мысли наших соотечественников, но источник наших величайших достижений - Армения, где будут продолжать создаваться наши дальнейшие успехи.

Именно нашим трудом мы должны обеспечить сегодняшнее и завтрашнее развитие Армении - не только инновационными подходами, но также применяя передовой опыт и подходы для современной организации труда и защиты прав трудящихся. Я уверен, что объединив усилия, мы обустроим нашу общую Армению.

Вновь поздравляю всех вас. Особо хочу поздравить ветеранов труда, которые передают нам не только ответственность и уважение к труду, но и дошедшие к нам из глубины веков ремёсла и навыки.



Хочу, чтобы все вы имели возможность посредством труда, благодаря труду реализовывать ваш физический, умственный, духовный и материальный потенциал и способности, знания, опыт и воображение.

Желаю счастья, благополучия и всяческих благ».