Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

В Армении отмечают День труда


Более 100 государств  мира  1  мая отмечается Международный  день солидарности трудящихся.

Этот день вошел в историю в 1886г., когда 1 мая на улицы Чикаго  вышли американские рабочие, требовавшие установления 8-часового рабочего дня. В США и Канаде в тот день произошли демонстрации, во время разгона которых пролилась кровь.

В 1889г. съезд II Интернационала в Париже в память чикагских рабочих принял решение о ежегодном проведении майского шествия. Конгресс также установил единый  день, когда  рабочий  класс всего мира может представить руководству  страны  свои требования, бороться за свои  права, особенно за 8-часовой рабочий  день.

Впервые Международный день солидарности трудящихся отмечался в 1890г. в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. После этого и другие страны включили этот день в свой праздничный  календарь и  стали организовывать мероприятия разного  содержания и размаха. В  Петербурге  в 1891г. впервые  состоялась  первомайская демонстрация.

Первомайский праздник был одним из основных в СССР.  Он действительно символизировал день труда и   мира, и это чувство испытывали почти все трудящиеся. Во всех городах республики проходили не забытые до сих пор  первомайские    демонстрации и различные мероприятия. Советская пресса широко освещала  события этого дня.

В Советской Армении этот праздник стали отмечать в 1919г.

Сегодня  в этот день организуются мероприятия, в ходе  которых  прославляются  ветераны  труда, представители рабочего класса.

Законом РА  «О праздниках и памятных днях» этот день закреплен  как День труда.

В  Ереване  этот день отмечается  праздничным шествием, организованным Федерацией  профсоюзов. 

Этот день – хороший повод вновь обратиться к  проблемам этой сферы, нарушениям трудового права, как-то: незаконные увольнения, случаи нерегистрации или  частичной регистрации работников и др.  Специалисты  утверждают, что это наиболее часто встречающиеся нарушения  прав трудящихся.




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