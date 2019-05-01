В Армении отмечают День труда

Более 100 государств мира 1 мая отмечается Международный день солидарности трудящихся.

Этот день вошел в историю в 1886г., когда 1 мая на улицы Чикаго вышли американские рабочие, требовавшие установления 8-часового рабочего дня. В США и Канаде в тот день произошли демонстрации, во время разгона которых пролилась кровь.

В 1889г. съезд II Интернационала в Париже в память чикагских рабочих принял решение о ежегодном проведении майского шествия. Конгресс также установил единый день, когда рабочий класс всего мира может представить руководству страны свои требования, бороться за свои права, особенно за 8-часовой рабочий день.

Впервые Международный день солидарности трудящихся отмечался в 1890г. в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. После этого и другие страны включили этот день в свой праздничный календарь и стали организовывать мероприятия разного содержания и размаха. В Петербурге в 1891г. впервые состоялась первомайская демонстрация.

Первомайский праздник был одним из основных в СССР. Он действительно символизировал день труда и мира, и это чувство испытывали почти все трудящиеся. Во всех городах республики проходили не забытые до сих пор первомайские демонстрации и различные мероприятия. Советская пресса широко освещала события этого дня.

В Советской Армении этот праздник стали отмечать в 1919г.

Сегодня в этот день организуются мероприятия, в ходе которых прославляются ветераны труда, представители рабочего класса.

Законом РА «О праздниках и памятных днях» этот день закреплен как День труда.

В Ереване этот день отмечается праздничным шествием, организованным Федерацией профсоюзов.

Этот день – хороший повод вновь обратиться к проблемам этой сферы, нарушениям трудового права, как-то: незаконные увольнения, случаи нерегистрации или частичной регистрации работников и др. Специалисты утверждают, что это наиболее часто встречающиеся нарушения прав трудящихся.