Аронян — 10-й в рейтинговой таблице ФИДЕ

Лидер армянских шахмат Левон Аронян— вновь в числе 10 лучших шахматистов мира.

Как передает Арменпресс, опубликован список лучших шахматистов ФИДЕ за май. Аронян— 10-й в этом списке. Лидирует в списке действующий чемпион мира МагнусКарлсен.

Член национальной сборной АрменииГабриел Саркисян – на 59-м месте, а Грант Мелкумян – на 93-м.