Аронян — 10-й в рейтинговой таблице ФИДЕ
Лидер армянских шахмат Левон Аронян— вновь в числе 10 лучших шахматистов мира.
Как передает Арменпресс, опубликован список лучших шахматистов ФИДЕ за май. Аронян— 10-й в этом списке. Лидирует в списке действующий чемпион мира МагнусКарлсен.
Член национальной сборной АрменииГабриел Саркисян – на 59-м месте, а Грант Мелкумян – на 93-м.
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