Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Аронян — 10-й в рейтинговой таблице ФИДЕ


Лидер армянских шахмат Левон Аронян— вновь в  числе 10 лучших шахматистов  мира. 

Как передает Арменпресс, опубликован список лучших шахматистов ФИДЕ  за май. Аронян— 10-й в  этом списке. Лидирует в  списке действующий  чемпион мира  МагнусКарлсен.

Член национальной  сборной  АрменииГабриел Саркисян – на 59-м месте, а  Грант Мелкумян – на 93-м.




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