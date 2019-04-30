За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 29 и 30 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений, из них 12 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 16 случаев кражи личного имущества, по 5 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая служебного подлога или служебной халатности и побоев, по 1 случаю квартирной кражи, угона ТС, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, обнаружения наркотиков, незаконной вырубки деревьев, злоупотребления должностными полномочиями, самоуправства, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, подделки документов и обнаружения холодного оружия.

За данный период найдены 4 человекa, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений и по 1 случаю квартирной кражи и мошенничества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 1 человек погиб, 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.