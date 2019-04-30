Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе пресс-служба Армянского патриархата Иерусалима.

В ходе встречи в дружественной обстановке были обсуждены различные вопросы, представляющие интерес для армянской стороны.