Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Архиепископ Нурхан Манукян встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным


Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе пресс-служба Армянского патриархата Иерусалима.

В ходе встречи в дружественной обстановке были обсуждены различные вопросы, представляющие интерес для армянской стороны.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации