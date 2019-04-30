Премьер-министр Республики Казахстан посетил Центр творческих технологий «Тумо»

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, который находится в Ереване в рамках Евразийского межправительственного совета, 30 апреля в сопровождении министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акопа Аршакяна посетил Центр творческих технологий «Тумо».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения, директор центра Мари Лу Папазян представила гостям возможности «Тумо», ознакомила с созданными возможностями. Она представила четыре направления, включенные в образовательную программу: цифровое медиа, создание игр, анимация, разработка сайтов. Было отмечено, что 12-18-летние дети учатся здесь и развивают свои навыки, создавая свои собственные проекты и программы.

Гости осмотрели территорию, пообщались со студентами. Фолк-ансамбль «Хип-хоп» представил небольшой музыкальный спектакль. Аскар Мамин также ознакомился с деятельностью робототехнической группы.

Мари Лу Папазян также сообщила, что в Армении уже есть 4 подобных центра. Центры творческих технологий также действуют в Париже и Москве.