Оппозиция Венесуэлы намерена вскоре объявить новые выборы

Венесуэльская оппозиция рассчитывает приступить к созданию переходного правительства и объявить вскоре о проведении новых выборов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в Вашингтоне Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской республики в США.

"Наконец, и это важный сигнал: мы восстановим свою демократическую систему. Настало время создать [в Каракасе] переходное правительство, чтобы остановить страдания венесуэльцев. Мы хотим быть готовыми призвать вскоре к проведению свободных и справедливых выборов", - утверждал Веккьо.

При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, означает ли сказанное, что оппозиция Венесуэлы планирует применить силу в противостоянии с законным правительством президента Николаса Мадуро. "Нет, нет. Совершенно не так. Людям следует оставаться на улицах, проводить мирные демонстрации, этим мы сейчас и занимаемся на своей территории", - сказал Веккьо.

Кроме того, отметил он, оппозиция "призывает международное сообщество поддержать венесуэльский народ, защитить" его права и максимально "усилить давление, <...> чтобы вынудить Мадуро уйти, содействовать обеспечению переходного процесса в Венесуэле в целях восстановления демократии, а также призвать к свободным и справедливым выборам". "Международное сообщество в данный момент играет важную роль", - считает Веккьо. С его точки зрения, мировому сообществу необходимо помочь оппозиции Венесуэлы, "чтобы содействовать этому процессу", то есть предполагаемой передаче власти.