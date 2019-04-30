Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и Ливане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, подтвердили приоритет запуска работы Конституционного комитета. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. В контексте прошедшей в Нур-Султане 25-26 апреля с.г. 12-ой Международной встречи по Сирии подтверждён приоритетный характер задачи скорейшего запуска работы Конституционного комитета. При этом должны безусловно соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган также выразили обеспокоенность ситуацией в Ливии, высказались за прекращение огня и возобновление политического диалога под эгидой ООН.

"Выражена также обоюдная обеспокоенность обострившейся обстановкой в Ливии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за скорейшее прекращение огня и возобновление процесса политического урегулирования под эгидой ООН", - говорится в сообщении.