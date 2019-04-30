Армения готова приложить все усилия для повышения эффективности интеграционных процессов в ЕАЭС: совместная пресс-конференция Никола Пашиняна и Тиграна Саркисяна

После заседания Межправительственного совета ЕАЭС состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Никол Пашинян и Тигран Саркисян сделали заявление для прессы, а затем ответили на вопросы журналистов. Ниже приведена стенограмма выступлений полностью:

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян:

Уважаемые представители СМИ,

Уважаемый Тигран Суренович,

Хочу выразить нашу удовлетворённость итогами сегодняшнего заседания Евразийского межправительственного совета. Мы рассчитываем, что это заседание, как и другие инициативы по реализации мероприятий в рамках председательства Армении в органах Евразийского экономического союза, послужат дальнейшему развитию интеграции и достижению практических результатов в первую очередь для граждан наших государств.

Армения заинтересована в повышении эффективности интеграционных процессов в рамках Союза и готова приложить все усилия для достижения этой цели.

Сегодня на повестке дня нашей встречи было 13 вопросов. Многие из них имеют важное значение для углубления нашей интеграции.

В частности, это касается вопросов, связанных с реализацией цифровой повестки Союза – одного из приоритетных направлений нашего сотрудничества. Мы обсудили вопрос о развитии цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС. Данный вопрос имеет важное значение для развития интернет торговли.

Был также обсужден вопрос об использовании национальных криптографических стандартов электронной цифровой подписи при взаимодействии хозяйствующих субъектов Армении, России и Кыргызской Республики с органами исполнительной власти сторон. Данный вопрос был инициирован армянской стороной, и мы рады, что коллеги выразили готовность поддержать нас.

Мы также обсудили проект «Евразийская сеть промышленной кооперации и трансфера технологий». Ее основной целью является создание экосистемы по формированию партнерства, вовлечение малых и средних предприятий в цепочки крупных производителей, а также стимулирование инновационных процессов путем трансфера технологий.

В нашей повестке были также и вопросы, направленные на устранение препятствий, барьеров для функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза. Хотел бы также отметить решение, направленное на развитие механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности наших стран.

Председатель Коллегии Тигран Саркисян, вероятно, более детально остановится на решениях Совета, а я хотел бы поблагодарить участников сегодняшнего заседания за проведенную продуктивную работу.

Также хочу подчеркнуть нашу готовность и далее проводить в Ереване мероприятия в рамках ЕАЭС.

Мы рады будем приветствовать глав государств на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Армении, в октябре сего года.

Спасибо за внимание.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян:

Спасибо Никол Воваевич,

Уважаемые представители средств массовой информации,

Прежде всего я хотел бы заострить ваше внимание на важное обстоятельство, что на заседаниях межправсоветов мы обычно обсуждаем проблемные вопросы, где необходим консенсус. Уровень премьер-министров позволяет принимать политические решения по достижению этих компромиссов. И мы сегодня докладываем, что по всем 13 вопросам достигнуты договоренности. Я хотел бы озвучить некоторые проблемные вопросы, которые были у нас в повестке.

Первый проблемный вопрос, на который обращает внимание бизнес, - это барьеры и ограничения, которые не позволяют формировать общие рынки. Мы ежеквартально представляем отчет премьер-министрам о ситуации, которая складывается на наших общих рынках с тем, чтобы создать более благоприятные условия для бизнеса, чтобы они не встречали препятствий на трансграничной территории и в осуществлении торговли. К сожалению, мы констатировали, что эта проблема на сегодняшний день не решена и необходима политическая воля премьер-министров с тем, чтобы те барьеры, которые описаны в Белой книге и которые мы утвердили, а их порядка 65, были преодолены. Мы также разработали дорожные карты по преодолению этих барьеров, однако необходимо, чтобы все правительства взяли бы на контроль эти вопросы, чтобы мы могли бы снять барьеры.

Второй аспект, который важен для нашего бизнеса, - это функция антидемпингового расследования, которую осуществляет Коллегия. В частности, мы провели такое антидемпинговое расследование с целью защиты интересов производителей гербицидов на территории Евразийского экономического союза. Несколько европейских компаний применяли демпинговую политику для того, чтобы наш рынок оказался бы в их руках. Антидемпинговое расследование было проведено, но появилось вето, которое нам мешало реализовать это право. Мы с удовольствием с удовлетворением отмечаем, что сегодня нам удалось прийти к консенсусу относительно этого вопроса, и решение Коллегии будет действовать.

Следующий проблемный вопрос касался сахара, который ввозится в свободные экономические зоны, а потом товары, которые изготовляются в этих зонах, попадают на наш общий рынок, и тем самым нарушаются равные конкурентные условия. Здесь тоже нам удалось сегодня прийти к консенсусу, и есть договоренность, что уже с первого января следующего года сахар будет в списке товаров, которые не должны попадать в свободные экономические зоны. То есть мы создаем равные конкурентные условия. Было также наложено вето нашими российскими представителями на решение Коллегии относительно того, имеем ли мы право секторально закрывать рынки наших стран для производителей, если встречаем какие-то проблемы. Коллегия приняла решение, что нельзя закрывать российский рынок молока, если обнаружены какие-то предприятия, которые нарушают общие наши технические регламенты. После обсуждений тоже принято консенсусное решение, что, действительно, позиция Коллегии верна: мы не имеем права в одностороннем порядке закрывать рынки, а решения по ограничению ввоза товаров должны быть по конкретным предприятиям. Эти примеры говорят о том, что формат межправсовета очень эффективен, потому что позволяет вот все такие острые вопросы снимать и приходить к консенсусу.

Вторая группа вопросов, о которых и Никол Воваевич сказал, они направлены на развитие нашего союза, и, в частности, инициатива Республики Армения по электронным сопроводительным документам получила поддержку Коллегии, комиссии Евразийского союза, и она уже прорабатывается нашим цифровым офисом, то есть этот опыт Армении масштабируется на весь Евразийский союз.

Мы сегодня также утвердили эталонную модель “единого окна”. Это для бизнеса имеет принципиально важное значение. Если все наши пять стран в соответствии с этой моделью сформируют вот это “единое окно”, то это означает, что государства будут предоставлять свои услуги в более комфортной и форме для бизнеса, и по этому вопросу тоже есть договорённость. В том числе, конечно же, и запуск первого цифрового проекта, который решает проблему кооперации. Прежде всего, эта цифровая платформа, которая будет создана, она будет защищать интересы малого и среднего бизнеса, потому что снимается огромное количество операционных расходов для малого бизнеса, и через эту цифровую платформу они могут продавать свои услуги и товары и одновременно находить для себя клиентов. Так что это достаточно серьезный прорыв.

И завершая свое выступление, хотел бы отметить, что сегодняшние решения по цифровой повестке межправительственного совета позволяют нам заявить о том, что в рамках Евразийского экономического союза впервые формируется цифровая экосистема, которая позволит нашим странам реализовать свой цифровой суверенитет. Мы будем не только пользователями транснациональных цифровых платформ, у нас будет своя собственная цифровая евразийская платформа.

Спасибо за внимание.

Телеканал “Армения” - Господин премьер-министр, какие наши приоритеты в рамках ЕАЭС, так как мы председательствуем в Союзе? И вопрос Тиграну Саркисяну: с какими страны ЕАЭС подпишет соглашение о создании зон свободной торговли, и не влияют ли санкционное положение Ирана на имплементацию такого же соглашения с этой страной?

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - Спасибо за вопрос. Как я уже сказал в своём выступлении, один из приоритетных вопросов в Евразийском экономическом союзе для нас - это создание общего рынка природного газа, нефти и энергоносителей, и в будущем еще и общий рынок электроэнергии. Конечно, продолжается обсуждения по этому вопросу, этот вопрос мы обсуждаем и в рамках Евразийского экономического союза, и в двухстороннем порядке, и я надеюсь, что этот процесс достигнет своей цели, потому что, как неоднократно я говорил, это очень важный момент для Евразийского экономического союза, поскольку вы знаете, что цены на газ и на энергоресурсы очень конкретно влияют на себестоимость товаров, и это этот нюанс очень важен для общей экономической территории.

Другим приоритетом является цифровая повестка, и я думаю, что диджитализация реально сблизит наши экономики и создаст реальные возможности прямого сотрудничества между хозяйствующими субъектами наших стран. Есть, конечно, очень много еще важных вопросов, но в смысле развития и дальнейшего расширения Евразийского экономического союза и для увеличения привлекательности ЕАЭС для других стран, роста эффективности Союза для уже стран-членов, эти вопросы являются самыми важными. Спасибо.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян - По зонам свободной торговли ситуация следующая: у нас есть действующий договор с Вьетнамом, который уже два года показал свою эффективность, потому что торговля с Вьетнамом увеличивается ежегодно в двузначных цифрах, и это свидетельствует о том, что механизм зоны свободной торговли является реальным стимулятором увеличения торговли. Тем самым, это означает, что есть и одновременно потенциал для экономического роста, а вьетнамский рынок очень большой и динамично развивающийся, то есть он интересен в том числе и для армянских производителей. Второе соглашение - это временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Уже практически во всех наших странах это соглашение ратифицировано. В Казахстане уже находится на подписи у президента. После этого уже наши иранские коллеги тоже ратифицируют его, и это соглашение вступит в силу. Следующие соглашение, которое мы подготовили, с Сербией, о создании зоны свободной торговли. Это соглашение актуально для Армении и Киргизии, потому что три страны - Беларусь, Россия и Казахстан, имеют соглашения о зоне свободной торговли с Сербией, а сейчас необходимо уже сделать соглашение на весь Евразийский союз. Мы близки к завершению этого соглашения.

Следующие соглашения, которые мы сейчас прорабатываем, - это соглашение с Сингапуром, формирование зоны свободной торговли с Индией и с Египтом. Переговорные треки сейчас продолжаются, и одновременно это переговорный трек с Израилем.

Я вот перечислил семь направлений, относительно которых Высший совет Евразийской комиссии дал нам поручение проработать, провести переговоры, подготовить соответствующий документ. Так что мы уже поэтапно эти соглашение будем представлять на утверждение.

Что касается Ирана, конечно же, ситуация здесь осложняется тем, что, когда мы вели переговоры, нового санкционного пакета не было по отношению к Ирану. Это, конечно, же внесёт определённые коррективы для хозяйствующих субъектов, потому что мы видим, что это серьезно влияет на технологии осуществления торговли и сделок, финансовых операций с нашими иранскими коллегами, но одновременно понятно, что санкции, которые применяют по отношению к Ирану, с другой стороны создают и дополнительные возможности, и прежде всего для Армении, потому что Армения может воспользоваться своим географическим положением и предложить определенный набор инструментов, которые могли бы способствовать увеличению товарооборота, торговли с Ираном. В том числе Армения реализовала бы свою функцию моста между Ираном и Евразийским союзом. Я думаю, что этим надо воспользоваться. Спасибо.

ИА “Интерфакс” - У меня вопрос к господину Саркисяну. В последнее время все чаще говорится о том, что между Европейской и Евразийской экономической комиссией начат технический диалог, которого не было раньше, но не раскрывается суть. Пожалуйста, раскройте, о чем этот диалог и что он из себя представляет.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян - Спасибо, это важный вопрос, потому что Высший совет Евразийской комиссии, нашего союза, эту политику проводит. Политика интеграция интеграции означает, что мы должны наладить контакт не только со странами АСЕАН, ШОС, но в том числе и с Европейским союзом, потому что Европейский союз до недавнего времени был основным партнером Евразийского союза, но из-за тех политических решений, которые находятся в плоскости не наших полномочий, из-за этого есть серьезное продвижение Евразийского союза в азиатском направлении. Впервые в прошлом году торговля с азиатскими странами по своим показателям превзошла торговлю с Европейским союзом. Тем не менее Европейский союз остается нашим основным торговым партнером, и мы заинтересованы в том, чтобы создать нормальные механизмы взаимодействия, прежде всего направленные на то, чтобы создавать комфортные условия для хозяйствующих субъектов. И с этой точки зрения речь идет прежде всего о стандартах, технических регламентах, нормативных документах, антидемпинговых расследованиях, которые мы проводим. Мы действительно добились того, что нас признали в качестве субъекта, и было такое политическое заявление Европейского союза о начале технического диалога с нами, что говорит о том, что есть первый шаг в этом направлении. Это позволяет нам на техническом уровне, на уровне наших министров, на уровне руководителей департаментов работать с Европейской комиссией именно вот по этим вопросам, о которых я вам сказал.

Это связано с тем, что к нам обращаются с заявлениями представители европейского бизнеса, которые осуществляют свою деятельность на территории Евразийского союза, и их интересы не учитываются из-за отсутствие вот этого диалога. Наши европейские коллеги отмечают, что они заинтересованы в этом диалоге, но из-за определенных политических вопросов полномасштабного диалога еще нет, но я могу утверждать, что, по мере того, как Евразийский союз будет укрепляться, этот диалог с Европейским союзом тоже будет укрепляться. Спасибо.