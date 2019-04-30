Меркель подтвердила намерение доработать четвертый срок на посту канцлера до конца

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается покидать свой пост досрочно. Это она дала понять во вторник в Берлине, комментируя появившиеся в СМИ слухи о том, что она якобы раньше запланированного собирается передать руководство кабмином другому лицу.

Отвечая на вопрос журналистов, подготовила ли она заявление о личных кадровых решениях, которое огласит на предстоящей встрече с однопартийцами в начале июня, канцлер сказала: "Мой ответ - четкое нет".

Накануне стало известно, что председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. Официальная повестка - обсуждение налоговых вопросов. Параллельно с этим вновь начали циркулировать прежние слухи о вероятности досрочных выборов в Бундестаг, что означало бы преждевременную отставку Меркель с поста канцлера. Возникли предположения, что якобы именно это будут обсуждать консерваторы на совещании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена. Ее преемницей считается Крамп-Карренбауэр.