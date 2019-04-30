Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-04-19
ЕРЕВАН, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 апреля, курс доллара США сократился на 0.78 драмa и составил 480.48 драм. Курс евро вырос на 1.49 драмa и составил 538.67 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.46 драм. Курс британского фунта вырос на 1.59 драмa и составил 624.10 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота сократилась на 104.81 драмa и составила 19765.45 драм. Цена серебра сократилась на 0.84 драмa и составила 231.25 драм. Цена платины выросла на 85.84 драмa и составила 13841.22 драм.
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