Азиатские индексы - 30-04-19

ТОКИО, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22258.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.52% и составил 3078.34 пункта, а HANG SENG снизился на 0.65% и составил 29699.11 пункта.